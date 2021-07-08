В четверг, 8 июля, в Украине празднуют День семьи, любви и верности.

Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья - это самое ценное, что может быть на земле! Поздравьте своих родных и близких с этим праздником и скажите слова любви и благодарности. А мы собрали для вас красивые поздравления.

Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

В этот светлый семейный праздник, наполненный любовью и верностью, хочу пожелать всем душевного тепла и мира. Пусть дорогие и близкие люди берегут друг друга. Будьте счастливы!

Поздравляю вас и ваших близких с днем семьи, любви и верности! Желаю вам никогда не забывать, как много значит для вас семья. Человек без семьи - просто одинокая душа в круговороте жизни. Дарите друг другу любовь, доброту и внимание, всегда держитесь вместе, цените и уважайте своих близких, и пусть Господь благословит вас.

В День семьи, любви и верности желаю огромного счастья и домашнего уюта. Желаю радости и веселья по семейному уставу, а также добра и достатка на жизненном пути. Пусть каждый день будет ярким праздником в кругу дорогих, важных и нужных людей. Всем здоровья и благополучия.

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