У США призначили представника з "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
США призначили спецпредставника з "Північного потоку-2". Ним став колишній радник президента Джо Байдена з енергетичних питань - Амос Хохштайн. З 2017-го по 2020-й був членом Наглядової ради української компанії "Нафтогаз".
Його основне завдання на новій посаді - зменшення економічних ризиків від газогону для України та держав НАТО і ЄС. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, це призначення демонструє рішучість Вашингтона протидіяти використанню Кремлем газової труби як геополітичної зброї.
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