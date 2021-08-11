США призначили спецпредставника з "Північного потоку-2". Ним став колишній радник президента Джо Байдена з енергетичних питань - Амос Хохштайн. З 2017-го по 2020-й був членом Наглядової ради української компанії "Нафтогаз".

Його основне завдання на новій посаді - зменшення економічних ризиків від газогону для України та держав НАТО і ЄС. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, це призначення демонструє рішучість Вашингтона протидіяти використанню Кремлем газової труби як геополітичної зброї.