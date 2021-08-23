Генеральный продюсер незаконно закрытого телеканала "112 Украина" Артем Марчевский заявил, что украинский журналисты, чьи телеканалы и сайты были незаконно закрыты президентом-диктатором Владимиром Зеленским, отстоят свое право на работу и продолжат работать во благо украинских зрителей.

"Сотрудники телеканалов, которые закрыли представляют опасность для власти. Нам нечего терять, вы попытались нас уничтожить. Мы свое право на работу отстоим, мы все продолжим работать во благо наших зрителей", - сказал Марчевский.

"У нас идет ряд судебных производств, в которых я убежден, что мы победим, если не в Украине, то в Европе… Мы до сих пор продолжаем работать, делаем свою работу, показываем зрителям реальную информацию, которую они не могут получить на других каналах. Мы показываем реальную четкую позицию в частности по Востоку Украины, которая не совпадает с официальной позицией власти", - добавил Марчевский.

Напомним, вечером в понедельник, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Власть натравили на журналистов полицию и нацгвардию.