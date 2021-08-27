Авиа- и ракетостроение – это не пафосные заявления и пиар, это огромное наукоемкое производство, которое нуждается в комплексной программе развития и серьёзном финансировании.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Некогда ведущая отрасль отечественной промышленности, локомотив экономики и гордость нашей страны сегодня находится в стагнирующем состоянии. Если в 2012 году мы произвели 6 самолетов, то в 2014-м и 2015-м по два, а начиная с 2016 года по сегодняшний день – ни одного", – привел статистические данные народный депутат.

Он также отметил, что власти, кроме пиара, необходимо понимать, что для возрождения авиа- и ракетостроения нужны, кроме денег, комплексная программа развития этих отраслей, национальная транспортная стратегия, а главное, кадры – люди, специалисты, которые всё это будут делать.

"Сегодня в авиастроении на предприятиях различных форм собственности и подчинения трудится порядка 60 тысяч человек. Всего где-то 40 предприятий. А когда власть закрывает школы и "оптимизирует" вузы, она на что рассчитывает? Где мы возьмем современных грамотных специалистов, которые будут проектировать и строить самолеты, запускать в космос ракеты?", – спрашивает народный депутат.

По словам Юрия Бойко, авиастроительная отрасль – это не только серьезные доходы для экономики страны, это огромный потенциал для экспорта и роста имиджа Украины в мире.

"Во всех авиационных государствах мира, а к ним, безусловно, принадлежит и Украина, авиационная промышленность благодаря своей высокой добавленной стоимости осуществляет весомый вклад в рост ВВП этих стран. Такие предприятия как "Антонов", "МоторСич" – знали во всем мире. Люди, которые там работали, гордились этим. Власти уже пора понять, что не пиар, а эффективное управление и специалисты развивают экономику, и начать подкреплять громкие заявления делами и эффективными и грамотными действиями", – подчеркнул он.

Юрий Бойко поздравил работников авиапромышленности, военных и гражданских авиаторов с наступающим профессиональным праздником и пожелал им здоровья, успешных проектов и уверенного будущего.

"Мира и благополучия вам и вашим семьям", – сказал Сопредседатель ОП-ЗЖ.