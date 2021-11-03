Предприятия азотного холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа за 10 месяцев 2021 года произвели 283 576 м3 медицинского кислорода. Как сообщили в пресс-службе Group DF, кислород отгружается в больницы семи областей Украины – Черкасской, Киевской, Волынской и Житомирской, Ровенской, Луганской и Донецкой областей.

В октябре общий объем медицинского кислорода, выпущенного на предприятиях холдинга Ostchem, составил 90 756 м3. Это в 3,1 раза выше, чем в сентябре 2021 года, и в 15 раз выше, чем в январе 2021 года.

"Ситуация в больницах очень напряженная – потребность в кислороде постоянно растет. Мы направили все свои ресурсы, чтобы наращивать объем производства. Химики работают вместе с медиками в режиме 24/7", - комментирует Олег Арестархов, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Group DF.

Он отметил, что предприятия Ostchem предоставляют медицинский кислород в распоряжение Министерства здравоохранения Украины, в свою очередь министерство координирует распределение кислорода по больницам.

"Директора наших заводов лично контактируют с мэрами и Главами ОГА. Весь произведенный медицинский кислород, по решению акционера Group DF, поставляется в медицинские учреждения бесплатно", - отмечает Олег Арестархов.

По данным пресс-службы Group DF, Черкасский "Азот" в сентябре произвел 18 801 м3, а в октябре этот показатель вырос до 37 548 м3. "Ривнеазот" в сентябре произвел 1788 м3, а в октябре - 26 915 м3. Северодонецкий "Азот" в сентябре произвел 10 080 м3, а в октябре - 43 908 м3.

Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что с начала 2020 года Group DF Дмитрия Фирташа оказала помощь украинской медицине на сумму более 56 миллионов гривен.

По словам Арестархова помощь медицине – среди приоритетных направлений социальной помощи бизнесов Group DF.

"Приоритеты социальной помощи наших бизнесов в 2020 и 2021 году – медицина и благоустройство городов. Но медицина – это 90% всех социальных расходов бизнесов Группы. Химики сегодня делают все возможное, чтобы спасать человеческие жизни. Мы будем дальше помогать. Это личная позиция акционера.", - подчеркнул Арестархов.

Справка. По данным Министерства здравоохранения Украины (протокольное решение от 11 октября, 2021), необходимый расчетный поток кислорода в пиковый период по стране составляет 970 496,5 л/мин. Чтобы обеспечить такой кислородный поток необходимо для Украины 1 750,219 м3/сутки или 623 077,9 м3/год.

Ostchem - азотный холдинг Group DF, объединяющий три предприятия по производству минеральных удобрений: "Черкасский Азот", "Ривнеазот" и "Северодонецкий "Азот".

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF - один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую, логистическую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF - известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.