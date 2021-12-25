Розлучення дубайського шейха стало найдорожчим в історії Британського правосуддя [ Редактировать ]
Найдорожче розлучення в історії британського правосуддя. 554 мільйони фунтів - це майже 20 мільярдів гривень - шейх Дубаю мусить заплатити колишній дружині. Ці гроші підуть на охорону жінки від ексчоловіка. А також на довічне утримання дітей шейха, аби їхнє життя у Лондоні було таким самим розкішним, як і раніше.
Цілком незвична справа - так цей процес розлучення назвав суддя Високого суду Лондона. З такими сумами грошей йому ще ніколи не доводилося мати справу. Розлучення прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів з дружиною, принцесою Хайєю, тривало два роки. Сімдесяти дворічний шейх - один із найбагатших людей в Еміратах. Хайя була його шостою, наймолодшою дружиною. А їхній розрив став найдорожчим в історії британського правосуддя. Шейх мусить виплатити принцесі 250 мільйонів фунтів одноразової компенсації. Ще 290 мільйонів становитимуть річні виплати на двох дітей колишнього подружжя.
Рішення судді Високого суду Лондона Джастіса Мура:
Я зробив усе можливе, щоб досягти розумного рішення. З огляду на виняткове багатство та дивовижний рівень життя, яким ці діти насолоджувалися під час шлюбу, для них є очевидний і постійний ризик, який існуватиме, доки вони не стануть незалежними.
Сорокасемирічна принцеса Хайя втекла від чоловіка 2019 році. Британію обрала не випадково - тут колись навчалася в Оксфордському університеті. Із собою жінка забрала дітей - дочці зараз чотирнадцять років, а синові - дев'ять. Втечу аргументувала страхом за власне життя, бо шейхові стало відомо про її роман із тілоохоронцем. І суд цю загрозу визнав. Зокрема, постановив, що за наказом колишнього чоловіка, на телефони Хайї та її адвокатів встановлені шпигунські програми.
Білл Марчак, дослідник наглядової групи з безпеки інтернету:
Це дуже небезпечна форма стеження, коли особи чи навіть уряди можуть безслідно зламувати телефони людей і діставати звідти особисту інформацію.
Гроші від колишнього чоловіка мають забезпечити комфортне життя принцеси в Сполученому Королівстві. Одна з її найбільших статей витрат - постійна охорона. Адже шейх раніше вже викрадав своїх дочок від іншого шлюбу - Латіфу та Шамсу, і змушував їх жити в Дубаї проти їхньої волі. Також гроші спрямують на зарплати няні, медсестри, відпочинок, утримання численних поні та інших улюбленців. Хайя володіє двома маєтками в Британії - один поблизу палацу, де живе принц Вільям з родиною, інший - за Лондоном. До розкішного життя принцеса звикла задовго до одруження. Хайя - рідна сестра короля Йорданії Абдалли Другого.
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