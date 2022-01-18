Пігулки від ковіду затвердили у Канаді. Ліки "Паксловід", розроблені компанією Pfizer, рекомендують застосовувати під час легкої та середньої форми захворювання.

І поки що лише дорослим пацієнтам. При цьому лікуватися таблетками від ковіду можна вдома.

Приймати радять щонайшвидше після появи перших симптомів - і впродовж п'яти днів після встановленого діагнозу. Препарат затвердили в Канаді за пришвидшеною схемою.