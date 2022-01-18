У Канаді затвердили пігулки від коронавірусу [ Редактировать ]
Пігулки від ковіду затвердили у Канаді. Ліки "Паксловід", розроблені компанією Pfizer, рекомендують застосовувати під час легкої та середньої форми захворювання.
І поки що лише дорослим пацієнтам. При цьому лікуватися таблетками від ковіду можна вдома.
Приймати радять щонайшвидше після появи перших симптомів - і впродовж п'яти днів після встановленого діагнозу. Препарат затвердили в Канаді за пришвидшеною схемою.
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Там оновили дані про цей різновид коронавірусу.
Найбільше - у Києві, на Харківщині, в Івано-Франківській та Львівській областях.
Напередодні уряд країни вирішив запровадили ковід-перепустки.
Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуїстськими святами, які відбуваються в країні.
Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуїстськими святами, які відбуваються в країні.