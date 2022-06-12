Окупанти готують обстріли в Херсоні під час "урочистостей" [ Редагувати ]
Окупанти готують провокаційні обстріли скупчень людей в окупованому Херсоні під час "святкувань" так званого дня росії. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Таким чином вони хочуть звинуватити у скоєному українських бійців.
Так на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня росії із урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України.
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