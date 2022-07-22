У Києві розкрили "схему" розкрадання спорядження для Нацгвардії [ Редагувати ]
Служба безпеки викрила в Києві схему розкрадання спорядження для Нацгвардії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисники намагалися продати військової амуніції та набоїв на 8 млн гривень.
За інформацією правоохоронців, організатори схеми намагались нелегально реалізувати майже 2 тисяч пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції, яку ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу для українських військових.
У зловмисників вилучено 120 тисяч підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.
Схему організували керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури. Зловмисники завезли в Україну та здійснили митне оформлення оптової партії амуніції нібито для потреб одного з підрозділів Національної гвардії.
Потім вони відвантажували продукцію на власні склади та незаконно продавали її через магазини.
Правоохоронці вже провели обшуки в офісах та складах зловмисників.. Вилучене військове спорядження буде передано українським захисникам.
Наразі обом організаторам оборудки повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.
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