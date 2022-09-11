Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: постраждали люди [ Редагувати ]
У ніч на неділю, 11 вересня, окупанти завдали удару по Дніпропетровській області. Є постраждалі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентін Резніченко в Telegram.
Окупанти вдарили ракетою по центру Дніпра, прямо по житловому кварталу. В результаті обстрілу отримав поранення 72-річний чоловік, стан якого оцінюється як важкий.
Крім того, в місті зруйновані адмінбудівлі, магазини, ринки, Склади і житлові будинки. Деталі уточнюються.
Також російські окупанти тричі обстріляли Нікополь.
Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" і важкої артилерії. Постраждали три людини-двоє чоловіків і жінка. Чоловіки в лікарні. Їх стан середньої тяжкості.
У місті понівечені 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.
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