Погода на 21 вересня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
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Погода в Україні у середу, 21 вересня, буде по-осінньому прохолодною.
На Заході України від самого ранку небо буде вкрите хмарами. Температура повітря прогріється лише до +10...+12 градусів. Тоді як на Сході очікують аж до +18...+20 градусів у Луганській області. Ані натяку на дощ цього дня не буде.
На Півночі прогнозують ще більші дощі, ніж на Заході. Температура повітря там буде не на багато вища – +11...+13 градусів. На Півдні натомість буде сонячно та ясно. Термометри покажуть +17...+19 градусів.
Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дощ падатиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим, +11...+13 градусів.
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