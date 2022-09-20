Погода в Україні у середу, 21 вересня, буде по-осінньому прохолодною.

На Заході України від самого ранку небо буде вкрите хмарами. Температура повітря прогріється лише до +10...+12 градусів. Тоді як на Сході очікують аж до +18...+20 градусів у Луганській області. Ані натяку на дощ цього дня не буде.

На Півночі прогнозують ще більші дощі, ніж на Заході. Температура повітря там буде не на багато вища – +11...+13 градусів. На Півдні натомість буде сонячно та ясно. Термометри покажуть +17...+19 градусів.

Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дощ падатиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим, +11...+13 градусів.