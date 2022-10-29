На території Святогірської лаври під завалами знайшли тіло людини (фото) [ Редагувати ]
У суботу, 29 жовтня, на території Святогірської лаври рятувальникам вдалося знайти тіло загиблої людини. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Донецькій області.
Приступили до проведення робіт з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі, на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу.
За словами ДСНС, у ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи. Наразі анкетні дані та стать вже встановлюються.
Станом на 16:20 роботи по розбору завалу призупинено. Всього з початку робіт виявлено тіла двох загиблих осіб.
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