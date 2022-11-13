У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті.

Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.