У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті.
Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.
За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.
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