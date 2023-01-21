Чому по москві розставили комплекси ППО: в ISW пояснили причини [ Редагувати ]
Напевно, кремль активізує свої зусилля, щоб підготувати населення рф до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по москві останніми днями встановлюються системи ППО. Про це йде мова у звіті ISW.
кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в москві, щоб створити нову "картинку" війни, яка є небезпечнішою для російського суспільства. Таким чином окупанти намагаються посилити інформаційні операції з підготовки населення до затяжної війни в Україні та подальших жертв.
На думку експертів ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій москві.
Ключові висновки ISW:
- ПВК "Вагнера" намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все частіше виявляючись паразитичною воєнізованою організацією.
- Розвідка США підтвердила суперництво між Міноборони росії та ПВК "Вагнера", про яке давно повідомляв ISW.
- Прагнення Пригожина до юридичного визнання групи Вагнера може спровокувати подальший розкол у російському уряді.
- кремль продовжує проводити демонстративні публічні акції щодо створення умов для затяжної війни в Україні.
- російські джерела стверджували, що путін звільнив командувача ПДВ росії генерал-полковника Михайла Теплинського, але ці повідомлення залишаються непідтвердженими.
- кремль продовжує просувати інформаційні кампанії, щоб послабити підтримку України із боку країн Заходу.
- російські та українські війська продовжували наступальні операції в районі Сватового та Кремінної.
- російські джерела продовжували хибно стверджувати, що окупанти близькі до оточення Бахмута.
- російські сили в Запорізькій області, ймовірно, все ще готуються до оборонної операції у довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні придбання.
- Джерела вказують, що мобілізаційні заходи в рф продовжуються, незважаючи на численні заяви про офіційне завершення мобілізації.
- Війська рф продовжують депортувати українських дітей з окупованих районів України до росії.
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