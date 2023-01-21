Напевно, кремль активізує свої зусилля, щоб підготувати населення рф до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по москві останніми днями встановлюються системи ППО. Про це йде мова у звіті ISW.

кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в москві, щоб створити нову "картинку" війни, яка є небезпечнішою для російського суспільства. Таким чином окупанти намагаються посилити інформаційні операції з підготовки населення до затяжної війни в Україні та подальших жертв.

На думку експертів ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій москві.

Ключові висновки ISW: