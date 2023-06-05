Погода в Україні на 5 червня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 5 червня, буде спекотною та майже безвітряною. Проте на заході у деяких регіонах можливі дощі.
Синоптики зазначають, що сьогодні по всій країні мінлива хмарність, але у більшості областей без опадів. Вдень короткочасний дощ пройде лише на Закарпатті та в Карпатах. Місцями можлива гроза.
Вітер сьогодні змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
В Україну знову повертається спека, сьогодні вдень температура повітря буде у межах +20 +25 градусів, а на Закарпатті до +27. Вночі буде +6 +11 градусів, на узбережжі морів до +15.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +21 +23 градус. Вночі температура опуститься до +10.
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