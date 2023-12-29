росія завдала масованого ракетного удару по Україні [ Редагувати ]
Російські війська уніч на 29 грудня завдали масованого удару по Україні, використовуючи "шахеди" та крилаті ракети.
Харків атакували надзвуковими крилатими ракетами Х-22 та ракетами, випущеними з комплексу С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, вночі та вранці у місті зафіксували не менше 12 влучень. Через обстріл у Харкові виникли проблеми з подачею електроенергією.
У Львові через атаку "шахедів" сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомив голова міста Андрій Садовий, Загалом Львівщину атакували понад 10 ударних дронів.
В Одесі уламки збитого дрона впали на багатоповерхову будівлю, почалася пожежа, дані щодо постраждалих уточнюються.
На Сумщині окупанти завдали ракетного удару по Конотопу. Постраждали троє людей, пошкоджений багатоквартирний будинок і СТО.
Вибухи лунають у Запоріжжі, Дніпрі та Києві. Влада Києва закликає мешканців столиці перебувати в укриттях, працює ППО. Тривогу оголошено по всій території України.
по темі
У Києві впали уламки збитої ракети. У Подільському районі палає складське приміщення.
У 2023 році росіяни зробили упор на виробництві балістичних ракети типу "Кинджал" і "Іскандер", оскільки крилаті ракети торік довели свою повну неефективність. Водночас випуск "Кинджалів" буксує через брак західних комплектуючих, які санкціями заборонено поставляти до рф
Окупанти завдали удару по Старокостянтинову на Хмельниччині (там знаходиться військовий аеродром - ред.) аеробалістичною ракетою "Кинджал". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Українські захисники змогли збити ракету російських окупантів
росіяни виявляють здатність виробляти та отримувати більше дронів від Ірану, ніж це було раніше