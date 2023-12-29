Російські війська уніч на 29 грудня завдали масованого удару по Україні, використовуючи "шахеди" та крилаті ракети.

Харків атакували надзвуковими крилатими ракетами Х-22 та ракетами, випущеними з комплексу С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, вночі та вранці у місті зафіксували не менше 12 влучень. Через обстріл у Харкові виникли проблеми з подачею електроенергією.

У Львові через атаку "шахедів" сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомив голова міста Андрій Садовий, Загалом Львівщину атакували понад 10 ударних дронів.

В Одесі уламки збитого дрона впали на багатоповерхову будівлю, почалася пожежа, дані щодо постраждалих уточнюються.

На Сумщині окупанти завдали ракетного удару по Конотопу. Постраждали троє людей, пошкоджений багатоквартирний будинок і СТО.

Вибухи лунають у Запоріжжі, Дніпрі та Києві. Влада Києва закликає мешканців столиці перебувати в укриттях, працює ППО. Тривогу оголошено по всій території України.