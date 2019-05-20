Що екстравагантніше, то краще. У Бельгії сотні чоловіків вразили публіку неймовірними зачісками на Чемпіонаті світу з вусів та борід. Які образи цьогоріч приміряли на себе учасники - дізнаємося від Оксани Гашевої.

Сотні чоловіків не голилися місяцями чи навіть роками, щоб цього дня прибути до Антверпена та помірятися екстравагантністю своїх борід і вусів.

"Заради цього чемпіонату я приїхав аж з Америки. Змагання в категорії "Фрістайл" зазвичай проходять останніми. Думаю, це через те, що вони найцікавіші. Щоразу потрібно дивувати і створювати щось нове. Цьогоріч я зробив шалені вуса, які навіть трохи прикривають лисину. Та найскладніше було закрутити ці кільця - на це знадобилося немало часу. Зате такої бороди більше ні в кого немає", - говорить Гарей Фолкнер, лауреат 3 премії в категорії "Фрістайл. Бороди".

За звання "найкращого" міг позмагатися будь-хто, навіть жінки та малі діти. У конкурсі 18 номінацій. В кожній журі обирає переможців у трьох категоріях вуса та довга і коротка бороди. Оцінюють креатив, образ та ідею. Догодити прискіпливим суддям непросто. Декому навіть довелось вигадувати образ наново за кілька годин до конкурсу.

"Як придумав? Чесно сказати? Взагалі я прибув сюди з абсолютно іншою ідеєю. Однак коли організатори дізналися про неї, сказали, що дискваліфікують мене, якщо я не вигадаю щось інше. Коли я прокинувся вранці, мені було так погано, що я був не в змозі щось вигадувати. Тож просто зробив перше, що спало на думку. І це спрацювало. Я приголомшений", - говорить Ентоні Карді, лауреат 2 премії в категорії "Фрістайл. Бороди".

Причина участі в конкурсі чудернацьких борід та вусів у кожного учасника своя. Хтось хоче на старість повеселитися, хтось просто шукає слави, а дехто прагне довести свою майстерність стиліста.

"Мене надихнув чоловік, якого я можу назвати "бородатою легендою". Його звати Арчі, і сьогодні він тут. Ми зустрілись на минулому конкурсі, в жовтні. Мене вразила його чудернацька борода. Тоді я кинув сам собі виклик - чи зможу я зробити таке ж саме, тільки з вусами? І ось я тут, вже як переможець", - говорить Лучіо Батіста, переможець у категорії "Фрістайл. Вуса".

Ідея проводити чемпіонат зародилася ще 1995 року. Відтоді що два роки він проходить у новому місті. Наступне змагання відбудеться 2021 в місті Окленд, що в Новій Зеландії.