За два месяца 2020 года расходы госбюджета оказались меньше запланированных на 22 млрд грн. Почти треть этой суммы составили невыплаченные льготы и субсидии. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Расходы общего фонда в январе - феврале проведены меньше плана на 22,2 млрд грн, или 14,5%. "Более 30% - 7 млрд грн из непроведенных расходов - выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа в денежной форме и выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения", - отметил председатель Счетной палаты В. Пацкан.

Таким образом, бюджетный провал уже сказался на социальных выплатах украинцам. Если его не преодолеть, если не преодолеть наметившуюся в январе текущего года тенденцию к падению реального ВВП, то потери украинцев от сокращения бюджетных расходов социального характера могут многократно возрасти.

Но действующее правительство не имеет даже полноценного экономического блока - он представлен исполняющими обязанности министров. Это не может не сказаться на его дееспособности в чрезвычайно сложной экономической и социальной ситуации. Пока смена правительства никакого позитива, в том числе в социальной сфере, не принесла.