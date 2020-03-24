В МОН рассказали о проведении ВНО-2020 [ Редактировать ]
Несмотря на карантин из-за коронавируса ВНО в Украине состоится
Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Егор Стадный.
По его словам, комиссия МОН разрабатывает несколько вариантов развития ситуации и проведения экзаменов.
“Коллеги, друзья, нынешнее ЗНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЕФВВ за различных вариантов развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”,- отметил Стадный.
Известно, что всю информацию о вступительной кампании 2020 Минобразования опубликует уже на этой неделе.
Напомним, в Украине объявлен карантин и закрыты все учебные заведения. Школьники учатся дистанционно.
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