Несмотря на карантин из-за коронавируса ВНО в Украине состоится

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Егор Стадный.

По его словам, комиссия МОН разрабатывает несколько вариантов развития ситуации и проведения экзаменов.

“Коллеги, друзья, нынешнее ЗНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЕФВВ за различных вариантов развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”,- отметил Стадный.

Известно, что всю информацию о вступительной кампании 2020 Минобразования опубликует уже на этой неделе.

Напомним, в Украине объявлен карантин и закрыты все учебные заведения. Школьники учатся дистанционно.