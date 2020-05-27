У столиці почали робити ІФА-тести медичним працівникам. Про це повідомили в КМДА. Зокрема, напередодні протестували понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Планують щодоби робити близько ста аналізів. Нагадаю, ІФА-тестування дозволяє виявити тих, хто перехворів на COVID-19, зокрема безсимптомно.