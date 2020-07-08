Коронавірус стає агресивнішим: в лікарнях України закінчуються вільні місця

Саме колапс медичної системи - це найбільша загроза цієї пандемії. Навіть якщо хворітимуть й невелика кількість людей відносно загальної кількості населення скажімо, сотні тисяч проти сорока мільйонів - рівень смертності може бути шалено високим