Во вторник, 21 июля, Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект об "инвестиционных нянях". Автор проекта - президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"За" проголосовали 244 депутата.

Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности.

Также эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Данные инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов.

Ранее Рада снизила "зеленые" тарифы на электричество.