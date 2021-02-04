На Донбасі за добу зафіксували одне порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Гнутового окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета. У штабі запевнили - в українському війську втрат і поранень немає.
Напередодні у Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей.
Зокрема продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази - фрагмент хвостової частини ракети від "Град-П". Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема й на ділянках розведення сил та засобів.
Наш кореспондент Руслан Смєщук напередодні поспілкувався з українськими військовими, які тримають оборону на Донеччині. Його репортаж - далі.
Зараз на Донбасі справжня весняна відлига, сніг зійшов і дістатися до деяких позицій можна лише ось так - в середині броні. Інша техніка просто тоне.
Реве, гримить - але долає багнюку. А вона тут така, що навіть армійські вантажівки можуть намертво стати. Рятують ось такі гусеничні машини.
Це передові позиції в районі Мар'їнки. Ворожі укриття у полі зору. Доки працюємо - чуємо декілька віддалених вибухів. З тишею тут взагалі проблеми. Стріляють кожного дня, а нещодавно поранили двох бійців.
Позивний "Барс", військовослужбовець Збройних сил України:
Недавно у нас в підрозділі двоє "трьохсотих" було. Противник і надалі виманює наших, щоб ми відкривали вогонь.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Були обстріли, були поранені двоє військовослужбовців, після цього знову обстріли.
Вояки показують автомат одного з хлопців - куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому - куля поцілила в голову.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Снайпер полював. На них вичікував і скористався цим.
А вчора ворожий снайпер вже під Горлівкою вбив ще одного українського захисника.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
В результаті снайперської атаки окупантів зазнав страшного поранення старший матрос Дмитро Власенко. Воїну одразу надали медичну допомогу та евакуювали з позиції. Близько години лікарі боролись за його життя, проте поранення виявилось несумісним із життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу з 2017 року, побував у гарячих точках.
За інформацією військових, ворожі снайперські групи зараз діють вздовж всієї лінії фронту.
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