Ученые "научили" шпинат отправлять электронные письма [ Редактировать ]
Инженеры Массачусетского технологического института с помощью нанотехнологий "научили" шпинат отправлять электронные письма.
Им удалось превратить растения в своеобразные датчики, которые реагируют на изменения в грунтовых водах и передают информацию по электронной почте, сообщает u-news.com.ua.
Отмечается, что корни шпината обнаруживают в почве нитросоединения, которые встречаются во взрывчатых веществах. А углеродные нанотрубки в листьях излучают сигнал, который считывает инфракрасная камера, и отправляют сообщение ученым.
Таким образом можно искать в земле мины, а также отслеживать загрязнение окружающей среды.
"Растения - очень хорошие химики-аналитики. У них есть разветвленная корневая сеть в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и сами обеспечивают перенос этой воды в листья", - рассказал возглавляющий необычный проект Майкл Страно.
Он считает проект большим шагом на пути преодоления "коммуникационного барьера между растениями и людьми".
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