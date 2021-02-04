Инженеры Массачусетского технологического института с помощью нанотехнологий "научили" шпинат отправлять электронные письма.

Им удалось превратить растения в своеобразные датчики, которые реагируют на изменения в грунтовых водах и передают информацию по электронной почте, сообщает u-news.com.ua.

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Отмечается, что корни шпината обнаруживают в почве нитросоединения, которые встречаются во взрывчатых веществах. А углеродные нанотрубки в листьях излучают сигнал, который считывает инфракрасная камера, и отправляют сообщение ученым.

Таким образом можно искать в земле мины, а также отслеживать загрязнение окружающей среды.

"Растения - очень хорошие химики-аналитики. У них есть разветвленная корневая сеть в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и сами обеспечивают перенос этой воды в листья", - рассказал возглавляющий необычный проект Майкл Страно.

Он считает проект большим шагом на пути преодоления "коммуникационного барьера между растениями и людьми".

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