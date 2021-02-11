У ВООЗ розкритикували систему розподілу вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
А от світова ковідна статистика така: понад 400 тисяч заражень за минулу добу. Чверть з них - у Сполучених Штатах. Через це карантинні обмеження посилює сусідня Канада - від наступного тижня у всіх, хто повертається з Америки, вимагатимуть ПЛР-тест.
У Європі найбільше заражень в Іспанії, Великій Британії та Італії. У всіх цих країнах тривають вакцинні кампанії.
Водночас у ВООЗ кажуть: у світі майже 130 країн ще не почали щеплення. Систему розподілу вакцин в організації розкритикували.
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