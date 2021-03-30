Дело Семенченко: Шевченко вышел из СИЗО [ Редактировать ]
Во вторник, 30 мата, так называемый "агент Национального антикоррупционного бюро" Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о "частной армии". Залог за так называемого "агента НАБУ" внесли еще в понедельник, 29 марта.
За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Да, залог внесли вчера. Шевченко покинул СИЗО.
Как известно, в пятницу, 26 марта, Печерский районный суд города Киева отправил Шевченко под стражу с правом внесения 5 млн гривен залога. Так называемого "агента НАБУ" взяли под стражу по делу о создании и деятельности частной военной компании.
Отметим, что Семен Семенченко опровергал обвинения. Экс-депутат заявил, что информация о том, что его арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.
Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".
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