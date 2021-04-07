У ВООЗ розкритикували низькі темпи вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
"Пародією" у ВООЗ назвали те, що в деяких країнах досі не почали протиковідну імунізацію медпрацівників і людей із груп ризику.
Гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреісус каже: зупинити гостру стадію пандемії заважають низькі темпи виробництва і несправедливий розподіл вакцини. Тож ВООЗ і надалі закликатиме уряди ділитися сироваткою.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Ми працюємо над тим, щоб вакцина у світі розподілялася рівномірно. Просимо уряди країн ділитися нею, а також тестами й іншими необхідними препаратами. Також будемо шукати нові способи співпраці з виробниками сироватки.
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