"Пародією" у ВООЗ назвали те, що в деяких країнах досі не почали протиковідну імунізацію медпрацівників і людей із груп ризику.

Гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреісус каже: зупинити гостру стадію пандемії заважають низькі темпи виробництва і несправедливий розподіл вакцини. Тож ВООЗ і надалі закликатиме уряди ділитися сироваткою.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: