В четверг, 29 апреля, Верховная Рада проведет три заседания - одно пленарное и два внеочередных. Повестка опубликована на сайте парламента.

Очередное пленарное заседание Рады начнется в 10:00. После рассмотрения поправок к законопроекту №2194 о передаче госземель громадам и принятия его во втором чтении, депутаты смогут перейти к законопроектам о социальной защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, о накопительных пенсиях, о продаже земельных участков через электронные аукционы.

В первом чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде. Также займутся законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Также депутаты рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные субпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины".

В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят обращение к Кабмину по поводу снижения цены на электроэнергию для бытовых потребителей, живущих в 30-километровой зоне от АЭС.

После него пройдет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрят назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.

Напомним, что 27 апреля Верховная Рада приняла закон о заочном осуждении, который упростит наказание для тех, кто скрывается от правосудия.