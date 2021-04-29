Рада проведет три заседания: что в повестке [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
В четверг, 29 апреля, Верховная Рада проведет три заседания - одно пленарное и два внеочередных. Повестка опубликована на сайте парламента.
Очередное пленарное заседание Рады начнется в 10:00. После рассмотрения поправок к законопроекту №2194 о передаче госземель громадам и принятия его во втором чтении, депутаты смогут перейти к законопроектам о социальной защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, о накопительных пенсиях, о продаже земельных участков через электронные аукционы.
В первом чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде. Также займутся законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Также депутаты рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные субпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза.
В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины".
В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят обращение к Кабмину по поводу снижения цены на электроэнергию для бытовых потребителей, живущих в 30-километровой зоне от АЭС.
После него пройдет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрят назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.
Напомним, что 27 апреля Верховная Рада приняла закон о заочном осуждении, который упростит наказание для тех, кто скрывается от правосудия.
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