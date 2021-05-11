Ціни на бензин і дизпальне стрімко пішли вгору

Кабмін зобов'язав автозаправників повідомляти про здорожчання пального. Звітувати відтепер доведеться якщо бензин або дизель підскочуть у ціні навіть на копійки. Як позначиться це на вартості і чи вдасться зупинити здорожчання? Дізнавався Олександр Васильченко.

Авто як розкіш. Ціни на бензин і дизпальне стрімко пішли вгору. Мережі АЗС, які ще тиждень тому правили до 30 гривень за літр 95, тепер заправляють значно дорожче. Така ж ситуація і з соляркою. Водії констатують: поїздки на власному авто б'ють по кишені дедалі сильніше.

Ярослав, автовласник:

Це вже така ситуація, мусиш заправлятися, але дорого, так. Дорого.

Віктор, автовласник:

Ощутимо, на газ будем переводить, вот и все, а что еще делать? Ну очень дорого вот, приготовил денежки 400 грн, пока все что могу заправить, честно.

Ціни на заправках зростають насамперед через здорожчання нафти на світовому ринку,- пояснюють експерти. До того ж, на білоруському нафтопереробному заводі, який постачає пальне в Україну, поточний ремонт. Ба більше, і Росія вже місяць як припинила постачання в нашу країну. Ці фактори теж вплинули на стрибок цін.

Дмитро Марунич, експерт із питань енергетики:

Это объективный процесс, к сожалению. На украинский рынок все больше и больше попадают новые партии дорожающего импортного топлива, а по импорту мы зависим по бензину на 50 процентов, по дизелю и сжиженному газу, более чем на 75 процентов от импорта. И остановить подорожание практически невозможно, нереально.

Урегулювати ситуацію мав би меморандум, підписаний між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією. На період карантину і обмежувальних заходів АЗС повинні були стримувати ціни. Утім протрималася домовленість недовго. І от тепер уряд видав постанову, яка зобов'язує заправників завчасно повідомляти про здорожчання. Навіть якщо вартість підніметься на один відсоток.

Дмитро Марунич, експерт із питань енергетики:

Таким образом Кабмин пытается бороться с дальнейшим подорожанием нефтепродуктов. Вы же поймите одну простую вещь, что вводи декларирование, не вводи, поскольку импорт дорожает, а импорт - это огромная доля в производстве, никто здесь продавать в белом рынке, что очень важно, закупленный ресурс дешевле чем он реально стоит не будет. Потому что будет задекларировано примерно за 20 суток повышение цены, ну возможно это будет какой-то маленький временной лаг, но эти цены все равно повысятся.

Якою буде остаточна ціна на бензин і дизельне пальне на ринку до кінця року, спрогнозувати складно,- запевняють експерти. Утім чергового істотного зростання цін треба очікувати вже влітку.