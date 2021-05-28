В школах учебный год заканчивается так же, как и проходило обучение - в полной неразберихе. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Правил проведения "последних звонков" и выпускных нет. Учителя не вакцинированы, а значит, есть серьезные риски новой волны заболевших коронавирусом. Да и само качество образования из-за карантина и дистанционного обучения ухудшилось", - отметил Юрий Бойко.

Также, по словам политика, продолжает снижаться доступность бесплатного высшего образования за средства госбюджета.

"Ежегодно мы видим, что госзаказ на обучение специалистов планомерно снижается, повышается пороговый бал. Выпускники украинских школ массово уезжают учиться в соседнюю Польшу, другие страны Евросоюза, и надежды на то, что кто-то из них вернется, почти нет. Украина тем временем теряет молодое поколение, теряет будущее", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной политсилы подчеркнул, что если не остановить процесс деинтеллектуализации, то Украина превратится в поставщика дешевой рабочей силы в Европу.

"То, что творится с образованием в Украине, - это целенаправленная программа по уничтожению интеллектуального потенциала и вымыванию мозгов из страны. Оптимизация и тотальное сокращение учителей и школ - это не реформа. Плоды таких стараний, начатые еще прошлой властью, мы видим сейчас почти во всех сферах нашей жизни. ОПЗЖ выступает за прекращение так называемой оптимизации учебных заведений, за доступность образования для всех без исключения учащихся. Мы зарегистрировали законопроекты о повышении социальной защиты педагогов, их надо проголосовать", - резюмировал Юрий Бойко.

Справочно: Начиная с 2014-2015 учебного года, количество школ сократилось почти на 2,5 тысячи, учителей - на 14 тысяч. После 2013 г. сфера образования ни разу не была профинансирована на законодательно закрепленном уровне, который составляет не менее 7 % ВВП.