Сьогодні у світі відзначають День велосипеда. Історія двоколісного починається ще наприкінці ХІХ століття, тоді винайшли його механізм. А сьогодні це популярний, відносно недорогий та екологічно чистий засіб пересування. В Україні ровери стали особливо популярними в період локдауну. Чому - розповість Марічка Мельник.

Богдан їздить на роботу велосипедом від початку карантину. Щодня долає близько тридцяти кілометрів. Каже: так швидше, ніж годинами стояти в автозаторах.

Богдан Гук, велосипедист-початківець:

Коли усе було зачинено усі сиділи дома. Просто погуляти не можна було нормально, а от на велосипеді можна було поїхати тоді і дороги пусті були ну і воно тоді якось більше по кайфу було після того втягнувся якось.

Велодоріжок у столиці порівняно з європейськими країнами - обмаль. Тож велосипедисти повсякчас змушені виїздити на дороги і наражати життя на небезпеку через водіїв. Та й пішоходи не дуже шанують тих, хто на роверах.

Богдан Гук, велосипедист-початківець:

Багато водіїв неправильно сприймають. Не звикли може до того, що велосипедистів багато їх з кожним роком все більшає. Люди не знають, що таке велодоріжки і ходять по них, а не по тротуару.

Професіонали не радить початківцям без спеціальної підготовки виїздити на автошляхи. Спершу пропонують набувати досвіду на тротуарах.

Юрій Кресан, майстер велоспорту:

Починати бажано з об'ємних тренувань, об'ємні тренування на низькому пульсі, тобто їм потрібно накатати об'єм 3-4-5 тисяч, підготовить серце своє, зв'язки до більш таких інтервальних навантажень, тобто не можна відразу починати якісь катати принти використовувати ломані важкі передачі.

Катання на двоколісному корисне для здоров'я - запевняють лікарі.

Юлія Поворознюк, лікарка-дієтолог:

Велосипед це дуже корисне аеробне навантаження яке тренує наші м'язи, покращує кровопостачання з нижніх кінцівок, омолоджує наш організм не дає застоюватись крові у венах малого тазу.

А взагалі найважливіше, кажуть фахівці - це правильно підібраний велосипед. Перед виїздом його обов'язково слід перевірити на справність. Заради безпеки також варто мати шолом, ліхтарики, насос, жилет та запасну камеру.