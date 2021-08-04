Відзавтра в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Так, зокрема, громадяни України, які повертаються на Батьківщину, повинні будуть надати довідку про отримання бодай однієї дози вакцини, або пройти ПЛР-тестування у пункті перетину кордону. У той же час, діти до 18 років та громадяни, що виїхали закордон до сьогодні, під самоізоляцію не підпадають.

Від іноземців, окрім довідок про вакцину, вимагатимуть ще й страхові поліси на весь термін перебування в Україні.

Нові норми стосуються і тих, хто перетинає адмінмежу з ОРДЛО та Кримом, - повідомили у Державній прикордонній службі. І зазначили, що суворішими будуть правила для осіб, які прибули з Росії та Індії, де зафіксовано спалахи штаму "Дельта".

З повним переліком нових правил можна ознайомитися на офіційному сайті Держприкордонслужби.