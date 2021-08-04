В Україні запровадили нові правила перетину кордону [ Редактировать ]
Відзавтра в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Так, зокрема, громадяни України, які повертаються на Батьківщину, повинні будуть надати довідку про отримання бодай однієї дози вакцини, або пройти ПЛР-тестування у пункті перетину кордону. У той же час, діти до 18 років та громадяни, що виїхали закордон до сьогодні, під самоізоляцію не підпадають.
Від іноземців, окрім довідок про вакцину, вимагатимуть ще й страхові поліси на весь термін перебування в Україні.
Нові норми стосуються і тих, хто перетинає адмінмежу з ОРДЛО та Кримом, - повідомили у Державній прикордонній службі. І зазначили, що суворішими будуть правила для осіб, які прибули з Росії та Індії, де зафіксовано спалахи штаму "Дельта".
З повним переліком нових правил можна ознайомитися на офіційному сайті Держприкордонслужби.
по теме
Для іноземців правила перетину кордону стануть більш жорсткими
Дедалі більше європейських країн відкриваються для українців - щоправда, з певними умовами
В пятницу, 30 июля, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о том, что новые правила въезда в Украину начнут действовать с 5 августа
В среду, 4 августа, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины
руппа Метинвест приняла решение поощрить рабочих, которые полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями к ежегодному оплачиваемому отпуску