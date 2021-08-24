Приветствие Юрия Бойко с Днем Независимости [ Редактировать ]
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко поздравил украинцев с Днем Независимости.
Уважаемые соотечественники!
Этот День независимости пришелся на сложный год.
Отсутствие мира на Донбассе, кризис и непрофессиональная власть испытывают государство и людей на прочность.
Верю: вместе мы сохраним Украину!
Объединим профессионалов.
Восстановим мир и единство.
Обеспечим благосостояние украинских семей.
И отпразднуем настоящий День Независимости!
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