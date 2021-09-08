Легендарная шляпа полководца Наполеона Бонапарта, на которой были обнаружены следы его ДНК, будет продана на аукционе в столице Великобритании Лондоне. Об этом сообщает издание The Guardian.

Большие торги состоятся в конце октября 2021 года. Головной убор изображен на некоторых картинах, написанных с Наполеона. При этом мужчина, который приобрел легендарную вещь на аукционе в Германии, изначально не знал о ее ценности.

Отмечается, что за головной убор планируется выручить 100-150 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что владелец аукционного дома Bonhams Europe предположил, что шляпа принадлежала именно Наполеону, так как на ней присутствовали надписи. Во время экспертизы был подтвержден размер и возраст головного убора.

Фото: Twitter

Читайте также, манускрипт Наполеона выставили на аукцион в Париже. Лот оценивался почти в миллион евро, рукопись содержит 74 страницы, датированные последние годы жизни Бонапарта, когда тот жил в изгнании на острове Святой Елены.

Кроме того, сапоги Наполеона продали во время торгов на аукционе в Париже. Надевал ли их Бонапарт неизвестно, так как документального подтверждения этому факту нет. Историки уверяют - именно в этих ботфортах император отбывал наказание на острове Святой Елены.

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