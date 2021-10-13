В Украине объявлено штормовое предупреждение. Стало известно, в каких областях будет ливень.

Сильные дожди прогнозируют в таких областях:

Одесской,

Николаевской,

Кировоградской,

Черкасской,

Полтавской,

Черниговской,

Сумской.

В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.