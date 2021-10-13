В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоду [ Редактировать ]
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Стало известно, в каких областях будет ливень.
Сильные дожди прогнозируют в таких областях:
- Одесской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Сумской.
В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
Кроме того, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.
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