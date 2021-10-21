На Донбасі ворог поранив українського армійця [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу дев'ять ворожих атак.
Один військовослужбовець поранений.
Поблизу Березового та Красногорівки противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети.
А на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники змушені були відкривати вогонь.
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Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети. А на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник.
Ворожа куля влучила в армійця біля Березового - під ранок найманці обстріляли околиці зі стрілецької зброї. Загалом за добу - вісім атак, чотири з яких - із застосуванням забороненого озброєння.
Ворожа куля влучила в армійця біля Березового - під ранок найманці обстріляли околиці зі стрілецької зброї. Загалом за добу - вісім атак, чотири з яких - із застосуванням забороненого озброєння.
Поблизу Авдіївки противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Пісків та Новолуганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.