В Киеве в ночь на 15 декабря на Оболонском проспекте произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля BMW, который влетел в здание ТРЦ DreamTown.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

Авария произошла в районе 00:30. Очевидцы говорят, что автомобиль на высокой скорости сперва влетел в два припаркованных авто, а затем еще и в здание торгового центра.



В момент столкновения в автомобиле находились два человека, которые оставались на месте событий до приезда стражей порядка.

Пока остается неизвестным, что стало причиной аварии, в которой по счастливой случайности не пострадали пешеходы и посетители ТРЦ.

Также неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

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