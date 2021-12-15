В Киеве водитель снес припаркованные авто и врезался в ТРЦ (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в ночь на 15 декабря на Оболонском проспекте произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля BMW, который влетел в здание ТРЦ DreamTown.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".
Авария произошла в районе 00:30. Очевидцы говорят, что автомобиль на высокой скорости сперва влетел в два припаркованных авто, а затем еще и в здание торгового центра.
В момент столкновения в автомобиле находились два человека, которые оставались на месте событий до приезда стражей порядка.
Пока остается неизвестным, что стало причиной аварии, в которой по счастливой случайности не пострадали пешеходы и посетители ТРЦ.
Также неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
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