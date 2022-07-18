Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС - Кулеба [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.
Про це в інтерв'ю сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для Forbes.
"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України до ЄС. Але я вам його не скажу", - зазначив він.
За його словами, рішення про вступ залежить від Європейського союзу, а не тільки від України.
"Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось в ЄС, що він буде свідомо гальмувати все, що пов'язано з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% задовольняти всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно будуть гальмувати. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата показав, що ми вміємо це робити", - додав Кулеба.
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