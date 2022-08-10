У Чернігівській області лунатимуть вибухи [ Редагувати ]
Фото: 2plus2.ua
У середу, 10 серпня, у Чернігівській області лунатимуть вибухи. Поблизу села Рябці будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє "Суспільне".
Сьогодні, 10 серпня, у період з 12:00 по 13:00 біля села Рябці Чернігівського району проведуть знищення вибухонебезпечних предметів шляхом підриву.
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