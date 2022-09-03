В Одеській області вдень буде чутно вибух: в ОВА назвали причину [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В Одеській області вдень 3 вересня буде чути вибух. В одному з районів саперами буде знищений артилерійський снаряд.
Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
"В одному з районів Одеської області відповідними фахівцями запланований контрольований підрив боєприпасу часів Другої світової війни", - зазначив Братчук.
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