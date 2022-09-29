Обстріл Криворізького району: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
У четвер вранці, 29 вересня, окупанти завдали удару по Криворізькому району. Під обстріл потрапив адміністративний будинок одного з підприємств. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу забороненими касетними бомбами зросла до 19 осіб.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
У Зеленодольській громаді вже 19 поранених через ранкову ворожу атаку. Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої "Урагани.
Резніченко додав, що атака відбулася близько 8 ранку. Окупанти потрапили об'єктом промислової інфраструктури.
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