Київ скувала жахлива ожеледиця: синоптики дали новий прогноз [ Редагувати ]
У Києві сьогодні, 20 листопада через заморозки ожеледиця на дорогах. Через що водіїв у столиці закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби.
Про це повідомляє в Telegram-каналі КМВА.
"Сніг та ожеледь. В Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади у вигляді снігу", - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.
"Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", - просять в КМВА.
Сьогодні в столиці хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Вітер східних напрямків, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6, а вдень -4 -2.
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