НАБУ затримало бізнесмена Кауфмана [ Редагувати ]
Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє "Українська правда" з посилання на джерела в правоохоронних органах.
У серпні 2022 року Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.
До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.
Стверджується, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.
Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готелі ("Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також він є співвласником найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine.
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