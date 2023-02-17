У Покровську пролунали вибухи [ Редагувати ]
У пʼятницю ввечері, 17 лютого, у Покровську Донецької області пролунали вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".
Про причини вибухів поки що офіційні джерела не повідомляють.
Жителів регіону просять до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".
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