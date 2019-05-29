До кінця життя за ґратами: Бориса Джонсона звинувачують у брехні [ Редактировать ]
До кінця життя за ґратами. Таке загрожує британському політикові Борису Джонсону. Його викликають у суд за звинуваченням у брехні.
За які слова доведеться відповісти екс-міністрові й як це вплине на його шанси стати наступним прем'єром Великої Британії розповість Світлана Чернецька із Лондона.
Повістка до суду для одного з найхаризматичніших політиків Британії. Бориса Джонсона звинувачують у розповсюдженні брехні. Йдеться про його заяви трирічної давнини перед референдумом з "брекзиту". Екс-мер Лондона тоді очолював кампанію за вихід із ЄС. А тепер йому доведеться відповісти за головний слоган кампанії. Джонсон тоді заявляв, що Британія перераховує Брюсселю 350 мільйонів фунтів на тиждень. Мовляв, треба виходити з ЄС, щоб ці гроші скерувати на систему охорони здоров'я. Цей слоган навіть розмістили на знаменитих червоних автобусах і на них їздили країною для агітації. Втім, розрахунки далекі від реальності. Їх іще три роки тому розвінчав офіс національної статистики. Сума, яку Лондон спрямовує до європейського бюджету,втричі менша.
"Вивчивши всі чинники, які стосуються справи, я вважаю, що необхідно видати повістку до суду за трьома обвинуваченнями. Це означає, що відповідач зобов'язаний бути присутнім у цьому суді для попереднього слухання, і справу буде скеровано для розгляду до Королівського суду".
Позов проти Джонсона подав 29-річний бізнесмен Маркус Болл. Гроші на судові витрати він назбирав в інтернеті, завдяки пожертвам небайдужих. Болл звинувачує політика в посадовому злочині. Мовляв, будучи депутатом, той маніпулював фактами та обманював громадськість. Згідно з британськими законами, за це Борису може загрожувати довічне ув'язнення. Сам обвинувачений судовий процес не коментує. Втім, його адвокати категорично заперечують провину ексмера. І називають справу політичною. Наразі дату судового засідання ще не призначили. Але це один із найвідповідальніших моментів у кар'єрі Джонсона. Адже він є головним фаворитом на посаду прем'єр-міністра. І судове переслідування аж ніяк не допоможе завоювати офіс на Даунінг-стрит.
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