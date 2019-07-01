В Україні запрацював новий ринок електроенергії. Зміни діють відсьогодні. Уже навіть провели перші торги. За словами представника президента в уряді - Андрія Геруса, ціну на аукціонах підняли на 50%.

Приміром, у червні тариф становив майже півтори гривні. А вже цього місяця - дві з половиною.

Відтермінувати запуск "реформи" неодноразово вимагав від парламенту президент Володимир Зеленський. Він навіть уніс на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти. Однак там за них не проголосували.