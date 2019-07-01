В Україні запрацював новий ринок електроенергії [ Редактировать ]
В Україні запрацював новий ринок електроенергії. Зміни діють відсьогодні. Уже навіть провели перші торги. За словами представника президента в уряді - Андрія Геруса, ціну на аукціонах підняли на 50%.
Приміром, у червні тариф становив майже півтори гривні. А вже цього місяця - дві з половиною.
Відтермінувати запуск "реформи" неодноразово вимагав від парламенту президент Володимир Зеленський. Він навіть уніс на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти. Однак там за них не проголосували.
по теме
В Україні зросла мінімальна пенсія
Відсьогодні в Україні зросла мінімальна пенсія аж на 67 гривень. Тепер ця сума становить 1564 гривні. Це планове зростання, яке закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік
"Оппозиционная платформа - За життя" добьется улучшения благосостояния граждан - Дубовой
Новая власть обязана восстановить экономические связи со всеми соседями
Когда ждать снижения тарифов в Украине
В Украине тарифы на газ станут еще более низкими
Юрій Бойко закликав відновити мир та економічну стабільність на Донбасі
Представники "Опозиційної платформи - За життя" продовжують зустрічатися з виборцями в різних куточках України
В Украине повысят помощь при рождении ребенка
В Украине планируют увеличить размер государственной помощи при рождении ребенка