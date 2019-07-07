В воскресенье, 7 июля, в Украине сохранится пожарная опасность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Известно, что на большей части территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В столице сегодня ожидается высокая пожарной опасности - 4 класс.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 июля, в большинстве областей ожидается дождливая погода. Днем температура будет колебаться от +24 до +29, на юге воздух прогреется до +33.