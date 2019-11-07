Украинка героически завоевала победу в международном турнире [ Редактировать ]
Украинская спортсменка, теннисистка Ангелина Калинина героически завоевала победу в стартовом матче турнира ITF в Лас-Вегасе. Об этом сообщает champion.com.ua.
Известно, что девушка победила американку Грейс Мин.
Ангелина Калинина (Украина) - Грейс Мин (США) 6: 1, 4: 6, 6: 4
А во втором круге турнира украинка сыграет с венгеркой Фанни Столлар. Отметим, призовой фонд турнира составляет $ 60,000.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина упала в рейтинге WTA. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.
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