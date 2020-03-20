В яких країнах почали розробляти вакцину від COVID-19 - про перші результати далі в сюжеті.

16 березня у дослідницькому центрі у американському Сіетлі розпочалися клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Її ввели чотирьом добровольцям. Усім іншим зроблять ін'єкцію протягом шести наступних тижнів. Зараз науковці визначають, яка саме доза буде оптимальною для індивідуального стану окремої імунної системи. Загалом у тестуванні візьмуть участь 45 добровольців віком від 18 до 55 років. У разі успіху вакцина буде доступна для широкого загалу не раніше, ніж через 12-18 місяців.

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У Німеччині біотехнологічна компанія очікує від Європейського Союзу фінансової підтримки на суму 80 мільйонів євро. Фахівці планують створити експериментальні ліки від COVID-19 до червня-липня, а після цього отримати дозвіл на клінічні випробування на людях. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вакцина має бути доступною цьогоріч восени.

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У Китаї, за повідомленнями місцевих ЗМІ, розробили вісім вакцин від коронавірусу. За словами наукового працівника "Інституту дослідження лабораторних тварин", тести проводять на трансгенних мишах і макаках. Учені оцінюють можливі побічні ефекти застосування препаратів та їх безпеку. Крім того, китайські медики рятують співгромадян шляхом переливання інфікованим - плазми крові уже вилікуваних людей.

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У Національному дослідному інституті міста Галілеї в Ізраїлі розробили вакцину від коронавірусу, яка вже успішно пройшла усі етапи випробувань. Антитіла можуть викликати не лише імунну реакцію людського організму, а й стимулюють місцеве вироблення нових антитіл у місці зараження. За словами медиків, щеплення дозволяє організму знищити вірус на початковому етапі, одразу локально, у місці його проникнення.