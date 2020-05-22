В Одессе снова рухнул жилой дом: людей эвакуируют [ Редактировать ]
В Одессе на Среднефонтанской, 29 рухнул еще один жилой дом. По предварительным данным пострадали шесть квартир. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщает национальная полиция в Одесской области.
По информации правоохранителей, произошло обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома
Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании.
На данный момент информации про жертв нет.
На месте происшествия находится вице-мэр - директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.
Напомним, это не первый случай обрушения дома в Одессе. Несколько дней ранее там рухнула часть дома, смотрите фото и видео с места происшествия.
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